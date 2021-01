Cina-Usa: Pechino critica il bilancio della difesa approvato dal Congresso di Washington (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Cina è sempre impegnata nello sviluppo pacifico e nella strategia militare difensiva e contribuisce attivamente alla pace e allo sviluppo globali. Lo sviluppo dell'esercito cinese porta speranza e sicurezza alle persone in tutto il mondo piuttosto che caos o minacce", ha detto il portavoce, aggiungendo che l'esercito cinese è sempre una forza impegnata per la pace e la stabilità nel mondo. Per quanto riguarda le questioni relative a Hong Kong e Taiwan, il portavoce ha esortato gli Stati Uniti a smettere di interferire negli affari interni della Cina. "La Cina si oppone fermamente a qualsiasi forma di legame ufficiale e militare tra Stati Uniti e Taiwan", ha affermato, avvertendo gli Usa di non sottovalutare la determinazione di Pechino Cina a difendere la propria sovranità e integrità territoriale. "La Cina non tollera alcun complotto che tenti di dividere il paese e l'esercito cinese adotterà tutte le misure necessarie per salvaguardare la sua sovranità e integrità territoriale. Gli Stati Uniti dovrebbero abbandonare la loro mentalità da guerra fredda e guardare allo sviluppo della Cina e delle sue forze armate in modo razionale", ha sottolineato il portavoce. (Cip)