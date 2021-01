Covid: Cattaneo, bene studio Arpa Lombardia e Cnr, particolato non favorisce diffusione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore all'Ambiente e Clima di Regione Lombardia, Raffaele Cattaneo, accoglie con favore i risultati di uno studio congiunto tra l'Istituto di scienze dell'atmosfera e del clima del Cnr e Arpa Lombardia, ora pubblicato su "Environmental Research". La ricerca - spiega una nota di Regione Lombarda - ha analizzato le concentrazioni di Sars-CoV-2 in aria nelle città di Milano e Bergamo, studiando l'interazione con le altre particelle presenti in atmosfera. E conclude come il particolato atmosferico non favorisca la diffusione in aria del Covid-19. "Questo studio, che coinvolge Arpa Lombardia al fianco del Cnr - dice Cattaneo - costituisce una collaborazione di grande rilievo. In effetti offre risposte scientifiche all'assenza di correlazione tra diffusione del Coronavirus e concentrazione di polveri sottili in atmosfera". La ricerca è stata condotta analizzando i dati, per l'inverno 2020, degli ambienti all'aperto delle città di Milano e Bergamo, dove si sono registrati tra i focolai di Covid-19 più rilevanti del Nord Italia. "Dal punto di vista ambientale - prosegue l'assessore all'Ambiente e clima di Regione Lombardia - l'apporto che ha dato Arpa Lombardia è stato prezioso. Inoltre, lo studio aiuta la Pubblica amministrazione a comprendere meglio le dinamiche che si sono sviluppate nel periodo di massima diffusione dei contagi". (segue) (com)