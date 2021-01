Regno Unito: premier Johnson terrà una conferenza alle 20, probabile annuncio nuove restrizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro britannico Boris Johnson ha reso noto che terrà una conferenza stampa questa sera alle ore 20 (le 21 in Italia), in cui illustrerà ai residenti gli "ulteriori passi" che dovranno essere fatti per combattere l'aumento esponenziale del numero di casi di coronavirus nelle ultime settimane. Secondo quanto fanno sapere da Downing Street, l'introduzione di nuove restrizioni si è resa necessaria in seguito alla celere diffusione della nuova variante scoperta nel sud-est dell'Inghilterra e nella capitale Londra, principale indiziata dell'aumento dei contagi nonostante le pesanti restrizioni messe in atto in molte aree del Paese. L'ufficio del primo ministro ha inoltre sottolineato come tutte le misure annunciate in serata saranno sottoposte al vaglio del parlamento nella giornata di mercoledì. (Rel)