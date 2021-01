Speciale infrastrutture: Giappone, via libera a progetto galleria sottomarina tra Honshu e Hokkaido

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto di una galleria sottomarina per il traffico ferroviario e automobilistico diretto tra le isole giapponesi di Honshu e Hokkaido, oggetto di discussione per anni, pare destinato a concretizzarsi in un futuro non lontano: lo prevede una proposta presentata alla fine del mese scorso dal ministro dei Trasporti giapponese, Kazuyoshi Akaba, e visionato dal quotidiano "Nikkei". Il progetto della galleria, che sarebbe lunga 31 chilometri, avrebbe un costo stimato in 720 miliardi di yen (6,97 miliardi di dollari) e farebbe da complemento al Tunnel Seikan già operativo tra le due isole, che però è riservato al solo traffico ferroviario. Il Seikan è uno tra i tunnel sottomarini più lunghi e situati in maggior profondità al mondo; come per altri grandi progetti infrastrutturali intrapresi in Giappone negli ultimi anni, le difficoltà riguardano anche i limiti di bilancio e di manodopera. I sostenitori del progetto affermano però che il nuovo tunnel ridurrebbe i costi di trasporto e intensificherebbe i flussi di merci e persone con la più settentrionale delle regioni giapponesi. (Git)