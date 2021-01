Speciale infrastrutture: Lombardia, assessore Terzi riferisca in commissione regionale su ripresa tpl per mese di gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Movimento 5 stelle Lombardia chiede che l'assessore della Regione Lombardia ai Trasporti, Claudia Maria Terzi, riferisca al più presto in commissione regionale trasporti e infrastrutture sul coordinamento dei servizi di trasporto pubblico in vista della possibile ripartenza delle attività nel mese di gennaio. "Pensiamo sia necessaria la presenza in commissione dell'assessore competente per un momento di confronto, con tutte le forze politiche, in cui chiarire quali siano i piani per i trasporti, previsti per la ripresa", dichiara in una nota il consigliere regionale Nicola Di Marco. "Infatti, nelle prossime settimane i lombardi torneranno all'operatività e vanno evitati alcuni degli errori fatti alla riapertura di settembre - conclude - L'offerta deve essere potenziata in modo omogeneo; la sicurezza dei pendolari deve essere considerata una delle priorità per evitare assembramenti e di conseguenza possibili nuovi aumenti dei contagi. Già a dicembre abbiamo depositato la richiesta di audizione ma senza ricevere risposta. Ora non vogliamo più sentire scuse". (com)