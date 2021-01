Speciale infrastrutture: Abruzzo, vicepresidente Santangelo Military Mobility Iniziative, grande opportunità anche nostra regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'Unione Europea con il Quadro Finanziario Pluriennale (Qfp) 2021-2027 ha stanziato oltre 24 miliardi di euro per il Military Mobility Initiative (Mmi), un piano infrastrutturale volto a migliorare e ammodernare le infrastrutture ferroviarie degli Stati dell'Unione. Interessata da questa iniziativa è anche la nostra rete ferroviaria L'Aquila – Sulmona – Pescara. Potenziare questa tratta non significa solo adeguarla agli scopi militari previsti dal Mmi e quindi renderla operativa in caso di necessità (come disastri naturali, trasporto vaccini, logistica eccezionale, etc.), ma permetterebbe alla regione Abruzzo di portare a termine un lavoro di riammodernamento che i cittadini aspettano da molto tempo". Lo dichiara il vicepresidente vicario del Consiglio regionale Abruzzo Roberto Santangelo. "È indubbio che, allo stato attuale, la rete ferroviaria dell'Abruzzo interno- spiega Santangelo-sia in forte sofferenza, vista e considerata sia la morfologia del territorio che i cataclismi naturali che lo hanno coinvolto negli ultimi anni. Il carattere dualistico civile-militare del nostro sistema ferroviario fa sì che cogliere questa opportunità sia per noi fondamentale". (Gru)