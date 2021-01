Speciale infrastrutture: Anas, 100 milioni di euro per interventi di mitigazione acustica su tutto il territorio nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anas (gruppo Fs italiane) continua a incrementare il suo impegno sul fronte della riduzione dell'inquinamento acustico pubblicando sulla Gazzetta ufficiale un bando dell'importo complessivo di 100 milioni di euro per l'affidamento di quatto accordi quadro, di durata quadriennale, per l'esecuzione di interventi di mitigazione acustica su tutto il territorio nazionale. Lo rende noto un comunicato. L'appalto è suddiviso in quattro lotti: il lotto 1 Nord per il valore di 18 milioni di euro, il lotto 2 Centro per il valore di 33 milioni di euro, il lotto 3 Sud del valore di 31 milioni di euro, e il lotto 4 Isole del valore di 18 milioni di euro. Gli interventi saranno attivati mediante accordo quadro che garantisce la possibilità di avviare i lavori con la massima tempestività in relazione alla programmazione prevista per la manutenzione della rete stradale. (Com)