Sardegna: vertenza Aras, nessuna interruzione dell'assistenza tecnica per gli allevatori sardi

- Gli allevatori sardi continueranno a ricevere assistenza tecnica e non verranno interrotte le attività del laboratorio di analisi del latte, servizi essenziali per il comparto. La Giunta Regionale ha dato il via libera ad una delibera contenente gli atti di indirizzo alle Agenzie Laore e Agris per le funzioni finora svolte dall'Aras, società in liquidazione. Ad Agris verrà affidata la gestione tecnica e operativa del laboratorio di Oristano, mentre spetterà al nuovo commissario straordinario di Laore, d'accordo con i liquidatori di Aras, il compito di acquisire locali, attrezzature e apparecchiature del laboratorio, e di assegnare il personale necessario ad assicurare i servizi di assistenza alle imprese zootecniche della Sardegna. "Stiamo lavorando senza sosta per garantire la continuità dell'assistenza tecnica alle aziende sarde – ha detto l'assessore all'Agricoltura, Gabriella Murgia - La vicenda Aras è lunga e complessa e si è ulteriormente complicata dopo la sentenza del Tar del 21 dicembre scorso che, su uno dei ricorsi presentati per l'annullamento dei concorsi, ha ritenuto che dovesse essere sospesa ogni decisione sulla controversia, demandandola al giudizio della Corte costituzionale". (segue) (Rsc)