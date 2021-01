Sardegna: vertenza Aras, nessuna interruzione dell'assistenza tecnica per gli allevatori sardi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 28 dicembre, poi, in Consiglio regionale è stata approvata una legge che consentirà di superare alcune criticità con la piena operatività di Laore, alla quale spetta l'erogazione diretta dei servizi prestati fino a oggi dall'Aras. "L'assistenza alle imprese zootecniche e l'attività del laboratorio di analisi del latte di Oristano – sottolinea l'assessore Murgia – sono indispensabili per consentire la corresponsione dei premi agli allevatori, previsti nella Misura 14 del Psr 2014-2020, per circa 40 milioni di euro l'anno. Inoltre il laboratorio ha il compito di certificare le produzioni del latte che viene poi ritirato dalle diverse imprese di trasformazione. Sono servizi essenziali che continueremo a prestare ai nostri allevatori". (Rsc)