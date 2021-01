Germania: Covid, per Istituto Koch 16.823 decessi, più che durante tutta la pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I decessi causati dal coronavirus in Germania a dicembre scorso sono stati 16.823, più dei 16.248 registrati dall'inizio della pandemia nel Paese a marzo fino a novembre. È quanto comunicato oggi dall'Istituto Robert Koch di Berlino (Rki), ente responsabile per il controllo e la prevenzione delle malattie infettive in Germania. Nelle ultime 24 ore, le morti sono state 302, mentre i contagi ammontano a 9.847 per un totale di 1.775.513. Le ultime guarigioni sono, infine, 19.300 su ammontare di 1.401.200. (Geb)