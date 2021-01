Grecia: Commissione Ue, sì ad aiuti da 120 milioni di euro ad Aegean Airlines

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha riscontrato che una sovvenzione del governo della Grecia di 120 milioni di euro a Aegean Airlines è in linea con le norme sugli aiuti di Stato dell'Unione europea. La Commissione ha spiegato che la misura mira a risarcire la compagnia aerea per le perdite direttamente causate dall'epidemia di coronavirus e le restrizioni ai viaggi imposte dalla Grecia e da altri Paesi di destinazione per limitare la diffusione del coronavirus. La Grecia ha notificato alla Commissione una misura di aiuto per risarcire Aegean Airlines per i danni subiti dal 23 marzo 2020 al 30 giugno 2020 a seguito delle misure di contenimento e delle restrizioni ai viaggi introdotte dalla Grecia e da altri Paesi di destinazione per limitare la diffusione del coronavirus. Il sostegno assumerà la forma di una sovvenzione diretta di 120 milioni di euro, che non supera i danni stimati direttamente causati alla compagnia aerea in quel periodo. La Commissione ha rilevato che la misura greca compenserà il danno subito da Aegean Airlines che è direttamente collegato allo scoppio del coronavirus. Ha inoltre rilevato che la misura è proporzionata, poiché l'aiuto non supera quanto necessario per riparare il danno. Su questa base, la Commissione ha concluso che la misura greca di risarcimento del danno è in linea con le norme dell'Ue sugli aiuti di Stato. (Beb)