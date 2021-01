Lazio: controlli Polfer, in una settimana 9.500 persone controllate, un arresto e 8 indagati (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Buon inizio d'anno per un cagnolino che scappato dal recinto della sua casa per il frastuono dei botti di fine anno si è riparato su un convoglio ferroviario in partenza da Zagarolo. Il Capotreno, accortosi dell'animale, ha contattato gli agenti della polizia ferroviaria di Frosinone che hanno preso in consegna la bestiola spaventata. Grazie al microchip, è stato rintracciato il proprietario che si è recato negli uffici della polizia per riportare a casa il suo fedele amico a quattro zampe. (Rer)