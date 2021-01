Roma: Masucci (Fit Cisl), a fine mandato Raggi situazione partecipate è preoccupante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A meno di un anno dalla fine del mandato della sindaca M5s Virginia Raggi “la situazione delle partecipate, tra cui Atac e Ama che sono le più importanti, non è soddisfacente, per usare un eufemismo. Una è in concordato fallimentare, a un’altra manca l’approvazione dei bilanci da tre anni e forse entriamo anche nel quarto anno senza bilancio. Roma Metropolitane a stento riesce a pagare gli stipendi. La situazione è preoccupante, soprattutto per il fattore lavoro ma anche per la qualità del servizio”. Lo ha detto in un’intervista ad Agenzia Nova il segretario della Fit Cisl del Lazio, Marino Masucci. “I romani – ha aggiunto – meritano molto di più rispetto a questi due asset strategici, il trasporto pubblico e la gestione dei rifiuti. Roma Metropolitane, tra l’altro potrebbe essere un asset importante: i lavoratori hanno una professionalità elevata e potrebbero essere utili per la realizzazione di Metro C e altre opere che servirebbero alla città”. In linea generale, sulla gestione delle società partecipate del Campidoglio, per Masucci, nella giunta Raggi “non c’è stata coerenza tra gli obiettivi da porsi e le cose da fare”.(Rer)