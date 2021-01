Milano: furti e rapina in appartamenti di lusso, condanne fino a 8 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Otto e sei anni di reclusione sono stati inflitti rispettivamente al 28enne serbo Mile Dordevic e al 20enne romeno Marian Catalini Busuiuc perché ritenuti colpevoli di una serie di furti in appartamenti di lusso in centro a Milano e anche della rapina in abitazione con un bottino di oltre 500mila euro in gioielli d'oro commessa nel gennaio 2020 con sequestro di persona, ai danni di un'anziana signora rimasta in balia dei malviventi per circa un'ora. Lo ha deciso il gup Alessandra Del Corvo che non ha riconosciuto ai due imputati nel processo con rito abbreviato le attenuanti generiche. Le indagini della seconda sezione della squadra mobile di Milano, coordinate dal procuratore aggiunto Laura Pedio e dal pm Francesca Crupi, hanno accertato che "gli arrampicatori" Dordevic e Busuiuc, insieme a un complice minorenne, dopo i colpi messi a segno erano soliti festeggiare in discoteca con champagne e cocktail, noleggiando costose limousine. (segue) (Rem)