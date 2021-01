Milano: furti e rapina in appartamenti di lusso, condanne fino a 8 anni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In particolare, gli inquirenti hanno ricostruito che la sera dell'11 gennaio di un anno fa, Dordevic e Busuiuc, insieme al complice minorenne, erano arrivati in via Cino del Duca, a pochi passi da piazza San Babila. Intorno alle 23 i due ragazzi più giovani si erano messi a fare da palo mentre il 28enne è entrato nel cortile interno dello stabile dove la vittima abita con il marito e, dopo essersi arrampicato lungo il pluviale, aveva fatto irruzione nell'appartamento al secondo piano. Dordevic, che nell'infrangere la porta finestra con un punteruolo era rimasto ferito a una mano, non si aspettava di trovare in casa qualcuno. Infatti da quanto è emerso dalla visione del sistema di video-sorveglianza dell'appartamento, il 28enne a un certo punto mentre girava in casa aveva sentito dei rumori provenire dal piano di sopra. In una delle camere da letto aveva trovato l'anziana che stava guardando la televisione senza essersi accorta di niente. A quel punto sotto minaccia del punteruolo l'aveva costretta a scendere e a farsi aprire la cassaforte. Il 28enne per guadagnarsi la fuga aveva poi chiuso la proprietaria di casa in un bagno. Gli investigatori, guidati dal dirigente Marco Calì e dal vicequestore Vittorio La Torre, sono arrivati ai tre malviventi partendo dalle analisi delle celle telefoniche e dalla visione dei fotogrammi di circa 200mila accessi di auto registrati quel sabato dalle telecamere dell'Area C. A confermare poi che è stato Dordevic l'esecutore materiale della rapina e del sequestro è stato il test del Dna sulla traccia di sangue trovata sulla maniglia della porta finestra dalla quale era entrato. Già in sede di convalida del provvedimento di fermo, eseguito nel marzo scorso nel campo di Monte Bisbino dove i tre abitavano, Dordevic e Busuiuc avevano ammesso le contestazioni mosse contro di loro. (Rem)