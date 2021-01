Romania: numero di lavoratori stranieri ammessi nel mercato nazionale sarà ridotto nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero di lavoratori stranieri ammessi nel mercato della Romania calerà nel 2021 di 5 mila unità. Lo rilevano i più recenti dati trasmessi dall'Ispettorato generale per le migrazioni, che ha indicato un calo del numero di permessi di lavoro e distacco rilasciati ai cittadini stranieri nei primi 10 mesi del 2020. Un altro motivo del calo è l'esenzione dal 2021, per i datori di lavoro, dall'obbligo di ottenimento del nulla osta per i lavoratori della Moldova, Ucraina e Serbia, con contratto individuale a tempo pieno, per un periodo massimo di 9 mesi. Il provvedimento adottato dal governo ha tenuto conto anche dei dati forniti dall'Agenzia nazionale per l'occupazione (Anofm), da cui risulta che, tra gennaio e agosto 2020, il numero totale di posti vacanti è diminuito del 20,9 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. (Rob)