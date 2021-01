Atac: Masucci (Fit Cisl), ripresa con concordato, ma servono investimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’azienda capitolina per il trasporto pubblico di Roma, Atac, “ha ereditato una situazione pesantissima, con un debito di oltre 500 milioni. Il concordato ha cambiato le condizioni, mettendo in standby i debiti e la gestione ne sta beneficiando: quest’anno per la prima volta dopo molti anni si è realizzato un utile, grazie agli sforzi e sacrifici dei lavoratori e di un management che ha dato buoni risultati. Occorrerebbe però fare investimenti più importanti, cosa che il debito non permette”. Lo ha detto in un’intervista ad Agenzia Nova il segretario della Fit Cisl del Lazio, Marino Masucci. Gli investimenti “Dovrebbero essere in linea con la riconversione green degli autobus e puntare a creare le condizioni per una mobilità sostenibile, bisognerebbe dotare la città di mezzi adeguati a una Capitale”, ha concluso.(Rer)