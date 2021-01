Ama: Masucci (Fit Cisl), spero non siano vere voci su possibile concordato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Marino Masucci, segretario della Fit Cisl del Lazio, auspica che non siano realistici i rumors che delineano una volontà da parte dell’amministrazione capitolina di portare l’azienda dei rifiuti, Ama, in procedura di concordato preventivo in continuità come avvenuto con Atac. In un’intervista ad Agenzia Nova, Masucci spiega che il ritardo sulla ratifica dei bilanci di Ama in Campidoglio “è inspiegabile. Il Campidoglio è l’azionista di controllo, decide il management, e stranamente quando il management propone una bozza di bilancio il Comune non riesce ad approvarlo. Su questo argomento sono caduti tre amministratori delegati, capi del personale e direttori finanziari. Non riusciamo a dare una spiegazione razionale se non quella di portare anche Ama sul corridoio del concordato fallimentare, ipotesi che ci auguriamo non realizzabile. Spero – sottolinea Masucci – che questo non accada” perché “sarebbe per la città un danno d’immagine incredibile. Ci sarebbero poi dei sacrifici da fare da parte dei lavoratori, come il raffreddamento delle dinamiche contributive e il congelamento di alcuni diritti, come avvenuto in Atac. Non possiamo credere che in una città così importante – conclude – l’unica strada per la gestione delle partecipate sia quella dei concordati fallimentari. Occorrerebbe invece dotare questa città di impianti degni di una Capitale europea”.(Rer)