Speciale energia: Iran, riavviato processo produzione uranio arricchito al 20 per cento in impianto Fordow

- L’Iran ha ripreso oggi il processo di produzione dell’uranio arricchito al 20 per cento nell’impianto di Fordow. Lo ha detto oggi il portavoce del governo, Ali Rabiei, all’agenzia di stampa “Mehr”. Il processo di iniezione del gas nelle centrifughe è iniziato “ore fa”, dopo la decisione del presidente Hassan Rohani, ha spiegato Rabiei. Il portavoce del governo ha fatto sapere che sono state prese le misure preliminari per informare l’Agenzia internazionale per l’energia atomica. Il primo prodotto UF6 sarà disponibile entro le prossime ore, ha annunciato Rabiei. Lo scorso dicembre, il parlamento iraniano ha approvato un disegno di legge per l’arricchimento dell’uranio, dopo l’assassinio dello scienziato iraniano Mohsen Fakhrizadeh. (Res)