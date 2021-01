Speciale energia: Spagna, Endesa installerà punti di ricarica nei borghi più belli del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Endesa X, società appartenente al gruppo Enel Green Power, ha sottoscritto un accordo con l'Associazione dei borghi più belli della Spagna per l'installazione di punti di ricarica. Come riferisce l'azienda spagnola in una nota, in questo modo, residenti e turisti avranno la possibilità di ricaricare le batterie dei loro veicoli visitando alcuni tra i luoghi più affascinanti del Paese (Albarracín, Alquézar, Anento, Briones, Candelario, Grazalema, Morella, Segura de la Sierra, Sepúlveda, Uruena, Valderrobres e Zahara de la Sierra). In ogni località sarà possibile caricare almeno 2 veicoli elettrici alla volta con tecnologia semi-veloce (22 kW) o superiore, in modo che gli utenti possano ricaricare la batteria entro 60-90 minuti. L'accordo è stato firmato dal direttore Generale di Endesa X, Josep Trabado, e dal presidente dell'associazione dei Borghi più belli di Spagna, Francisco Mestre. Secondo Trabado, per localizzare e utilizzare i punti di ricarica, i clienti dovranno semplicemente scaricare l'applicazione "JuicePass" gestendo tutte le operazioni direttamente dal cellulare (prenotazione, pagamento, tariffe speciali). (Spm)