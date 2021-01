Speciale energia: vicepremier russo Novak, programma allacciamento a rete gas sarà accelerato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il programma per l'accelerazione del processo di allacciamento alla rete del gas di diverse regioni della Russia è quasi pronto ed è probabile che il governo lo approvi all'inizio del 2021. Lo ha annunciato il vice primo ministro russo, Aleksander Novak, in un'intervista a "Rbk Tv". "Sul mercato interno, uno dei compiti è garantire il processo di allacciamento della rete al gas in modo accelerato, un compito stabilito dal presidente, e il governo ci sta lavorando. Abbiamo sviluppato una roadmap che è stata concordata e verrà approvata all'inizio dell'anno", ha affermato Novak. Il vicepremier ha spiegato che il livello di gassificazione in Russia è attualmente piuttosto elevato ed è pari al 71,4 per cento del numero totale di insediamenti urbani presenti nel Paese. Gazprom, ha precisato Novak, ha già firmato con le regioni 67 programmi per l’allacciamento alla rete del gas di alcune aree scoperte che verranno realizzati nei prossimi cinque anni. (Rum)