Speciale energia: Germania, il 2021 segna l'avvio della decarbonizzazione

- Il 2021 segna l'avvio effettivo della decarbonizzazione della Germania, processo che per gradi si concluderà entro il 2038. Come riferisce l'emittente radiotelevisiva “Ard”, tra le prime centrali elettriche a carbone che saranno spente vi è quella di Moorburg, presso Amburgo. Inaugurato soltanto nel 2015, l'impianto era tra i più moderni nel suo genere. Verranno poi chiusi i siti di Niederaussem, in Renania settentrionale-Vesftalia. Per il futuro, il governo federale fa affidamento su una massiccia espansione delle energie rinnovabili. La decarbonizzazione della Germania si affianca , infatti, al completamento dell'uscita del Paese dal nucleare come fonte di energia, previsto per il 2022. L'obiettivo è il 65 per cento di elettricità da energie rinnovabili entro il 2030. Gli operatori delle centrali elettriche a carbone e di quelle nucleari riceveranno compensazioni dallo Stato per la chiusura degli impianti. Allo stesso modo, lo Stato ha stanziato fino a 40 miliardi di euro per i Laender dove si concentrano i distretti carboniferi della Germania, ossia Renania settentrionale-Vesftalia, Brandeburgo, Sassonia e Sassonia-Anhalt. (Geb)