L'Iran annuncia l'arricchimento dell'uranio al 20 per cento e sequestra una petroliera battente bandiera sudcoreana

- La mossa dell'Iran di arricchire l'uranio fino al 20 per cento di purezza dimostra che sta lavorando per ottenere armi nucleari. Lo ha scritto oggi su Twitter il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, in seguito all'annuncio dell'Iran di aver ripreso l'arricchimento dell'uranio presso il sito di Fordow. "La decisione dell'Iran di continuare a violare i suoi obblighi, aumentare l'arricchimento e promuovere le capacità di arricchimento dell'uranio industriale nel sottosuolo non può essere spiegata in alcun modo, se non (con) il desiderio di continuare a realizzare il suo obiettivo di sviluppare un programma nucleare militare", ha scritto il capo dell'esecutivo di Gerusalemme. Netanyahu ha aggiunto: "Israele non permetterà all'Iran di fabbricare armi nucleari".Intanto, la Marina dei Guardiani della rivoluzione iraniana, ha annunciato in una nota di aver intercettato e bloccato "per inquinamento ambientale" la petroliera battente bandiera sudcoreana, Hakuk Chemi nelle acque del Golfo Persico. Secondo quanto riporta l’agenzia di stampa “Fars”, vicina ai pasdaran, la nave bloccata è stata trasportata nel porto iraniano di Bandar Abbas per ulteriori indagini. In base ai dati satellitari del sito "Marine Traffic", la nave si trova attualmente al largo del porto di Bandar Abbas, nonostante la rotta indicata dal transponder, che indica come porti di partenza e di arrivo quelli di al Jubail (Arabia Saudita) e di Fujairah (Emirati Arabi Uniti) non preveda scali o passaggi in acque iraniane. La United Kingdom Marine Trade Operations (Ukmto), network della Marina reale britannica specializzato in informazioni riguardanti la navigazione, ha riconosciuto una "interazione" tra una nave mercantile e le autorità iraniane. La Ukmto ha affermato che la nave mercantile ha effettuato un "cambio di rotta" a nord nelle acque territoriali dell'Iran. (Res)