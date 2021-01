© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per vaccinare entro settembre il 70 per cento dei lombardi, vale a dire 7 milioni di persone, servono 30.000 vaccinazioni al giorno (escludendo le domeniche), al netto dei richiami: non 10.000". Lo afferma su Twitter il sindaco di Bergamo Giorgio Gori. "Con 10mila al giorno - quante ne ha previste Regione Lombardia - finiamo tra due anni", conclude Gori. (Rem)