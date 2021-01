Roma 2021: Masucci (Fit Cisl), nuovo sindaco apra a partecipazione lavoratori in aziende

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal prossimo sindaco di Roma la Fit Cisl del Lazio si aspetta che faccia “qualcosa di concreto per questa città” e che lanci “l’idea, sindacale, della partecipazione dei lavoratori all’interno delle aziende, perché in questa fase di ripartenza si vince tutti insieme, se tutti insieme siamo uniti”. Lo ha detto in un’intervista ad Agenzia Nova il segretario della Fit Cisl del Lazio, Marino Masucci. “Non c’è momento migliore di mettere in pratica l’articolo 46 della costituzione, mai attuato in Italia – ha aggiunto –. Aspiro che si dica che nel 2020 i lavoratori sono parte integranti di una comunità e vanno coinvolti, un sindaco sulle partecipate della città può essere un volano importante per queste idee”.(Rer)