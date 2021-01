Roma 2021: Masucci (Fit Cisl), sceglieremo candidato che ha visione su tpl e rifiuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In vista delle prossime elezioni amministrative a Roma nel 2021 “abbiamo commissionato a un ente di ricerca due studi, uno sul trasporto pubblico locale e uno sulla gestione dei rifiuti. I risultati li consegneremo a tutti i candidati e privilegeremo il candidato più vicino alle nostre idee”. Lo ha detto in un’intervista ad Agenzia Nova il segretario della Fit Cisl del Lazio, Marino Masucci. “Vorremmo un approccio scientifico più che ideologico – ha precisato -. Auspico un sindaco normale: una persona che faccia il sindaco con le idee chiare e con la normalità di un rappresentante di una città importante come Roma”.(Rer)