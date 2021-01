Covid: Masucci (Fit Cisl Lazio), Stato crei player su asset strategici per rilancio economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pandemia in Italia “ha messo in evidenza una serie di fragilità del sistema. In paesi come la Germania, la Francia e l’Olanda, su asset come la logistica hanno creato dei player con il supporto dello Stato. Occorre che il governo centrale selezioni degli asset strategici che possano essere quelli su cui investire e poi le regioni vadano in quel solco” per far ripartire l’economia del Paese e quella territoriale. È quanto ha sostenuto in un’intervista ad Agenzia Nova il segretario della Fit Cisl del Lazio, Marino Masucci. “Il Lazio, secondo noi, sulla logistica dovrebbe investire molto – ha aggiunto – durante il lockdown tutto era fermo ma le merci giravano e andavano governate. Bisogna investire in mezzi ecosostenibili, in qualità del management e in qualità del lavoro. In questo settore abbiamo i lavoratori più fragili, rider e driver”.(Rer)