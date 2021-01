Covid: Monti (Lega), Gori ha rappresentazione tutta sua della realtà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, abituato alle fiction e alle serie-tv, confonde artatamente la realtà, quella vera, con una rappresentazione, tutta sua, che più gli fa comodo. Una cosa è la vaccinazione del personale sanitario per il quale Regione ha previsto da 10.000 fino a 20.000 dosi giornaliere, un'altra quella massiva di tutta la popolazione". Così Emanuele Monti, consigliere leghista al Pirellone e presidente della Commissione Sanità e Politiche Sociali, replica in una nota al sindaco di Bergamo, Giorgio Gori. "Sia in un caso, sia nell'altro, la Lombardia ha un piano chiaro e ben definito e svolgerà a pieno e per tempo il proprio compito. Sempre che il governo targato Pd e il commissario Arcuri ci mettano in condizioni di farlo garantendo vaccini, siringhe e soprattutto il personale sanitario promesso", conclude Gori.(com)