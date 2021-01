Tunisia: deputato Gammoudi, possibile collegamento tra discarica a Kairouan e rifiuti dall'Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I rifiuti scoperti nei giorni scorsi nella regione tunisina di Chebika, nel governatorato di Kairouan (125 chilometri a sud di Tunisi), potrebbero far parte dei lotti di rifiuti importati dall’Italia. Lo ha detto il deputato della Corrente democratica (partito tunisino di opposizione) e vicepresidente della commissione parlamentare Anticorruzione dell’Assemblea dei rappresentanti del popolo della Tunisia, Badreddine Gammoudi, all’emittente tunisina “Ifm”. Nei giorni scorsi, un rappresentante della municipalità di Chebika, Abdelfattah Zairi, aveva affermato che almeno dieci camion hanno scaricato di notte diverse tonnellate di rifiuti non differenziati in una zona agricola. Secondo il parlamentare, i rifiuti importati illegalmente dall’Italia sarebbero stati mischiati insieme a quelli di tunisini e scaricati nell’area di Chebika con l’obiettivo di occultarne il traffico. In base a quanto riportato da Gammoudi, una parte dei rifiuti intercettati dalle autorità lo scorso 30 dicembre nel governatorato di Kairouan sarebbe di provenienza sconosciuta. A sostegno della sua tesi, Gammoudi ha citato la vicinanza tra i governatorati di Kairouan e quello di Sousse, dove lo scorso novembre è stato bloccato un carico di rifiuti da varia natura proveniente dall’Italia. Sulla sua pagina Facebook, Gammoudi ha inoltre diffuso una serie di fotografie fatte durante una sua visita a Chebika insieme al deputato Kaled Krichi in cui vengono mostrati alcuni rifiuti trasportati dai camion e destinati all’incenerimento, tra cui dei documenti del ministero dell’Istruzione libico e imballaggi realizzati in Libia e in Italia. (segue) (Tut)