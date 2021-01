Tunisia: deputato Gammoudi, possibile collegamento tra discarica a Kairouan e rifiuti dall'Italia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La formazione politica più attiva sull’argomento è il partito Corrente democratica tunisina che nelle scorse settimane ha chiesto alle autorità di intervenire tempestivamente per garantire il diritto dello Stato tunisino alla restituzione dei rifiuti importati dall'Italia, prima della scadenza dei termini. Il partito politico tunisino ha inoltre espresso la sua condanna per quello che ha definito "il ritardo del governo nell'adottare le misure necessarie per rinviare i rifiuti italiani che sono entrati nel suolo tunisino", e ha espresso il suo sostegno al ruolo di monitoraggio della società civile e dei media nell'esporre i casi di corruzione. "Si tratta di una flagrante violazione della sovranità nazionale e dei trattati internazionali, in particolare della Convenzione di Basilea", ha denunciato il partito in un comunicato. (Tut)