Economia: Masucci (Fit Cisl), Lazio riparta da porto Civitavecchia e infrastrutture

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A seguito della crisi generata dalla pandemia secondo il sindacato Filt Cisl è necessario che il territorio del Lazio riparta da due asset strategici: il trasporto marittimo e quello aereo. In un’intervista ad Agenzia Nova il segretario della Fit Cisl del Lazio, Marino Masucci, spiega che “il porto di Civitavecchia è strategico, dovrebbe essere il porto più importante d’Italia, non solo in termini di quantità ma anche di qualità: è un porto che nella storia ha determinato l’economia dell’Italia. Il rammarico – sottolinea Masucci - è che il porto di Civitavecchia è cresciuto fortemente sulla parte crocieristica ma è carente nella parte arricchente, quella delle merci, a Civitavecchia si scaricano pochi container: il paradosso è che le merci destinate al centro Italia si scaricano a Livorno o a Napoli e poi vengono caricate sui camion, con costi e inquinamento maggiori. Va ripensato il ruolo di Civitavecchia come ruolo strategico, questo è il mercato più importante d’Italia, con Roma vicino. Con l’allargamento del canale di Suez stanno arrivando merci in altri porti, come Rotterdam, e non si fermano a Civitavecchia”. Per il segretario della Fit Cisl del Lazio, a supporto di un ripensamento del traffico marittimo, “vanno fatti anche investimenti certi in infrastrutture: è impossibile pensare che la Orte-Civitavecchia, su cui mancherebbero pochi chilometri, non venga fatta per un cavillo burocratico. Lo stesso vale per il collegamento con Pomezia e Latina – spiega -, e il collegamento tra il porto e le ferrovie. Sono opere che forse con il Recovery fund verranno realizzate, sono fiducioso”.(Rer)