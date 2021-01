Energia: Ucraina, scorte di gas naturale ridotte del 2 per cento in una settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le scorte di gas naturale negli impianti di stoccaggio sotterraneo dell'Ucraina si sono ridotte del 2 per cento, a 23,6 miliardi di metri cubi, nel corso della settimana dal 27 dicembre al 2 gennaio. Lo ha reso noto l'operatore statale del sistema di trasmissione del gas dell'Ucraina. A partire dal 2 gennaio 2021, le riserve di gas nelle strutture sotterranee del paese sono aumentate del 25 per cento, dai 18,9 miliardi di metri cubi registrati esattamente un anno prima. Gli impianti ucraini sono stati riempiti al 76 per cento a partire dal 2 gennaio 2021. (Rum)