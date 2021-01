Alitalia: Masucci (Fit Cisl Lazio), preoccupati per ripercussioni su lavoro nel Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul fronte del trasporto aereo nel Lazio, e in particolare della vicenda Alitalia che sul territorio regionale e della Capitale coinvolge migliaia di lavoratori, anche nell’indotto, Marino Masucci, segretario della Fit Cisl del Lazio in un’intervista ad Agenzia Nova spiega che il sindacato, anche a livello nazionale, auspicava che la Newco fosse “una compagnia di bandiera con oltre cento apparecchi, il reintegro e garanzia di stabilità occupazionale per gli oltre 11 mila dipendenti. Il governo sembra abbia partorito una mini compagnia, 50 apparecchi e 5 mila dipendenti, probabilmente con la manutenzione esternalizzata. È qualcosa che noi contrasteremo con tutta la nostra forza”. Per quanto riguarda il Lazio “sono preoccupato – aggiunge Masucci – perché gli aeroporti di Fiumicino e Ciampino non hanno solo i dipendenti di Alitalia ma decine, centinaia, di altre aziende che hanno necessità di essere garantite. Gli studi dicono che il traffico aereo riprenderà nel 2022 o 2023. Auspichiamo una politica attiva e forte del lavoro: serve un piano di formazione e conversione professionale, che dia stabilità e prospettive a migliaia di lavoratori di questa regione e credo che la Regione Lazio non possa tirarsi indietro. Su questo – conclude – abbiamo fatto anche con gli altri sindacati richiesta di un incontro urgente, il trasporto aereo nel Lazio è uno degli asset fondamentali”.(Rer)