Roma: Fassina (SpR), atto Raggi su patrimonio immobiliare tardivo e da correggere

- Finalmente la sindaca Raggi riconosce la rilevanza sociale e culturale della miriade di associazioni, comitati, movimenti presenti nel patrimonio immobiliare, sebbene soltanto di quello indisponibile, del Campidoglio". Lo dichiara in una nota Stefano Fassina, consigliere di SpR promotore di Roma Ventuno. "Per 4 anni e mezzo, è rimasta silente o ha accompagnato con richiami a un’astratta e iniqua 'legalità' le lettere inviate dal dipartimento Patrimonio a centinaia di associazioni con l’intimazione a pagare milioni di euro per concessioni ricalcolate a canone di mercato o a liberare immobili, spesso ristrutturati grazie al lavoro e agli investimenti delle stesse associazioni. A fine anno, a pochi mesi dalle elezioni, annuncia una delibera di giunta per prorogare le concessioni in essere fino all’approvazione di un regolamento per metterle a bando - aggiunge -. È un atto tardivo, poiché l’offensiva dell’amministrazione, lasciata alla logica della Delibera 140 del 2015, ha determinato la fine di tante esperienze importanti. Ed è un atto ambiguo. Può essere utile nel breve periodo soltanto se viene specificato nel testo che gli arretrati dovuti sono calcolati a canoni di mercati, e i debiti accumulati sono definiti al netto delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria compiuta dalle stesse associazioni". (segue) (Com)