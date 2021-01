Roma: Fassina (SpR), atto Raggi su patrimonio immobiliare tardivo e da correggere (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L’eventuale utilità di breve periodo si scontra con la soluzione a regime prospettata: la strada esclusiva del bando per l’assegnazione delle concessioni. È un’impostazione sbagliata perché, nella logica di mercato - spiega Fassina - mette fuori gioco associazioni fragili sul piano finanziario ma di straordinario valore sociale, e apre un’autostrada alle grandi società, senza legami con il territorio, ma in grado di offrire pacchetti insuperabili sul versante economico. Dal 2017, con una nostra proposta di delibera, bocciata da giunta e maggioranza capitolina, e nell’ultimo anno nei faticosi lavori della commissione Patrimonio, proponiamo una procedura alternativa al bando: il Patto di collaborazione. Una procedura trasparente - aggiunge - da gestire a livello municipale con impegni precisi e verificabili, per consentire la continuità di esperienze decennali insostituibili. Chiediamo alla sindaca di confrontarsi al più presto in commissione Patrimonio per chiarire le pericolose ambiguità della delibera appena approvata e, in riferimento alla proposta di regolamento presentata dal presidente Ardu, correggere la prospettata soluzione a regime. Siamo in campagna elettorale, ma è in gioco un pezzo insostituibile del welfare cittadino", conclude Fassina. (Com)