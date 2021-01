Speciale difesa: Iran, le autorità minacciano gli Usa nell’anniversario dell’assassinio di Soleimani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rispondendo a una domanda su Soleimani, Vaezi ha dichiarato: “è chiaro che l’amministrazione di Trump ha visto il generale Soleimani come un grande ostacolo alle sue politiche distruttive e guerrafondaie nella regione, e questo è il motivo per cui gli americani l’hanno assassinato in modo così vergognoso e criminale”. In un comunicato rilasciato il ministro della Difesa dell’Iran, generale Amir Hatami, afferma che Soleimani è stato assassinato in quanto “eroe che ha distrutto tutti i calcoli degli Stati Uniti nella regione”. L’atto “criminale e codardo” del presidente Usa Donald Trump è stato “un atto disperato e sciocco, e una specie di compensazione per la sconfitta delle politiche statunitensi nella regione”, si legge. “Trump ha pensato che con la morte del generale Soleimani i movimenti di resistenza nella regione si sarebbero interrotti, e questo è stato un calcolo erroneo”, prosegue Hatami. “Così facendo, (Trump) ha aumentato il costo della presenza degli Usa nella regione”, ha aggiunto. (Res)