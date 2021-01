Speciale difesa: Albania, Parlamento si riunirà lunedì per approvare nuovi ministri Esteri e Difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parlamento albanese si riunirà lunedì 4 gennaio in sessione straordinaria per votare gli ultimi cambiamenti apportati alla squadra di governo. Il primo ministro albanese, Edi Rama, ha inviato una lettera al presidente dell’assemblea legislativa, Gramoz Ruci, che ha deciso di convocare il Parlamento la riunione lunedì alle 17. Secondo la Costituzione, il Parlamento riprende i lavori ufficialmente il terzo lunedì di gennaio, ma poiché i cambiamenti apportati all'esecutivo sono ritenuti molto importanti, è necessario anticipare la data prevista, in questo caso il 18 gennaio. Il premier ha accettato a dicembre le dimissioni del ministro degli Esteri facente funzione, Gent Cakaj, e ha nominato all’incarico Olta Xhacka che sinora ricopriva l’incarico di responsabile del dicastero della Difesa. Al suo posto è stato proposto all’incarico Niko Peleshi. (Alt)