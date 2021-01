Verso nuove restrizioni anti-Covid, in giornata vertice di governo sulle misure per le Regioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In giornata è previsto un nuovo vertice di governo sul provvedimento da varare con le restrizioni anti-Covid da adottare dopo il 7 gennaio. Secondo quanto si apprende sono ancora in corso le valutazioni sulla tipologia delle misure e la loro durata. Il governo è al lavoro per chiudere, possibilmente in serata, l'ordinanza ponte del ministro della Salute, Roberto Speranza, in vigore fino al 15 gennaio, quando scadrà l'ultimo Dpcm.Dopo l’Epifania, quindi, potrebbero proseguire i divieti e le restrizioni in tutto il Paese per scongiurare una terza ondata di contagi. Durante le riunioni di ieri, il governo ha valutato di far tornare l’Italia in fascia arancione o rossa anche dopo il 6 gennaio, e lavora a un nuovo calendario con le chiusure dal 7 al 15 gennaio, ovvero da quando scadrà il decreto Natale. Nel corso dell’incontro di ieri tra il premier Giuseppe Conte, il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, i rappresentanti del Comitato tecnico scientifico e i capidelegazione della maggioranza, è emersa l'idea di un 'provvedimento ponte' tra il 7 e il 15, con nuove misure di contenimento, tenendo conto che il 7 gennaio scadrà il decreto contenente le "strette" sulle attività in concomitanza delle festività natalizie, ed il 15 gennaio.Intanto il ministro della Salute, a quanto si apprende, sarebbe favorevole a misure più rigorose abbassando le soglie delle Rt per accedere in zona rossa e arancione. "Stiamo facendo fare un approfondimento ai tecnici in modo da abbassare le soglie dell'Rt per accedere in zona rossa o arancione. Misura che incide sul modello della zonizzazione", ha detto il ministro in merito alla cosiddetta "ordinanza ponte". I presidenti delle Regioni sarebbero quasi tutti concordi nel prolungare le restrizioni anche per le prossime settimane purché non siano modificate di settimana in settimana e siano garantiti i ristori. (Rin)