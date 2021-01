Covid: Zaia, volontà del governo di modificare parametri, preoccupazione per terza ondata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante la riunione tra il governo e le Regioni è emersa "la volontà di modificare alcuni parametri vista la preoccupazione per una terza ondata". Lo Lo ha detto il presidente del Veneto Luca Zaia, in conferenza stampa. "Io sostengo, e i colleghi hanno convenuto - ha spiegato - che se la scelta è scientifica non c'è nulla da dire, ma ho aggiunto che lo si faccia in maniera incontrovertibile, e no che un istante dopo ci sia il 'Pierino' di turno che ti dice che dovresti fare altro". (Rin)