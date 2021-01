Regeni: il Mur istituisce cinque premi annuali in memoria del ricercatore italiano, primo bando dal 15 gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell'Università e della Ricerca (Mur) ha istituito, con il decreto numero 1159 del 19 dicembre 2020, cinque premi annuali intitolati alla memoria di Giulio Regeni, il ricercatore italiano ucciso in Egitto mentre svolgeva attività di ricerca per il suo dottorato. Lo rende noto il Mur. Il primo bando verrà lanciato il 15 gennaio 2021, giorno in cui Regeni avrebbe compiuto 33 anni. Verranno premiate tesi di laurea magistrale e di dottorato di ricerca svolte nelle scienze sociali ed umanistiche su temi riguardanti l'attuazione concreta della tutela dei diritti umani in ambito economico, sociale e politico. Tre tesi di laurea magistrale saranno premiate con 3mila euro ciascuna e due tesi di dottorato di ricerca con 6mila euro ciascuna. I lavori che potranno essere proposti per la prima edizione del bando sono quelli discussi tra il primo gennaio 2019 e il 31 dicembre 2020 da candidati preferenzialmente di età non superiore ai 35 anni. Le candidature potranno essere presentate tra il 15 gennaio e il 15 marzo 2021. La procedura di candidatura dovrà prevedere una fase interna di selezione a ciascun dipartimento o facoltà con successiva presentazione da effettuarsi solo ed esclusivamente da parte di direttori dei dipartimenti delle università italiane, statali e non statali legalmente riconosciute (inclusi gli Istituti di alta formazione dottorale e le scuole di studi superiori); presidi di scuole o facoltà universitarie, con funzione di raccordo interdipartimentale delle medesime istituzioni. Le candidature dovranno essere sottoposte attraverso la piattaforma Pica del Cineca e dovranno obbligatoriamente contenere una breve descrizione delle motivazioni per cui la facoltà o il dipartimento presenta la candidatura; la descrizione delle eventuali esperienze di studio o ricerca del candidato selezionato svolte all'estero negli ultimi 5 anni; la descrizione delle eventuali esperienze del candidato nel campo della tutela dei diritti umani; l'abstract o descrizione della tesi per cui si presenta la candidatura; il testo completo della tesi di laurea magistrale o di dottorato in formato Pdf; un breve cv del candidato; la lettera di presentazione del relatore del candidato e/o del preside/direttore.(Com)