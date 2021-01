Roma: assessore Patrimonio, su concessioni beni capitolini cambiamento e continuità servizi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come comunicato dalla sindaca Virginia Raggi, "abbiamo approvato in giunta la delibera che ridefinisce le linee di gestione del patrimonio capitolino in concessione. Vogliamo così garantire ai cittadini romani la continuità dei servizi presenti sul territorio erogati in immobili di Roma Capitale e lo vogliamo fare restituendo dignità alle tante realtà che li utilizzano ed hanno continuato a farlo negli anni, garantendo quanto previsto dall'assegnazione originaria dell'immobile". Lo scrive su Facebook l'assessore al Patrimonio e politiche abitative di Roma, Valentina Vivarelli. "Superiamo il concetto alla base della famosa delibera 140 del 2015 adottata dalla giunta Marino e la logica del recupero forzoso di tutti i beni con titolo scaduto o non perfezionato all'interno dei quali - spiega l'assessore - vengono svolte attività di mutualismo sociale, di sostegno alle famiglie più fragili, di servizi che con la pandemia si sono resi più che mai indispensabili per la nostra città, di attività culturali, di socializzazione, ma anche attività commerciali, che contribuiscono a mantenere viva la Capitale". (segue) (Com)