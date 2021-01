Repubblica Centrafricana: partito di Bozizé, assassinato nostro candidato alle legislative

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partito centrafricano della Convergenza nazionale (Knk), dell'ex presidente François Bozizé, ha denunciato "l'assassinio" di un suo candidato alle elezioni legislative del 27 dicembre, avvenuto nel fine settimana insieme al saccheggio di una sede del Knk. Secondo quanto dichiarato ai microfoni di "Rfi" dal portavoce di partito, Christian Guenebem, il cadavere della vittima - dirigente del partito a Damara - è stato ritrovato domenica dietro la casa dell'ex ministro Sylvain Doutingaye, influente membro del Knk oltre che nipote dello stesso Bozizé. L'episodio, ha sottolineato il Knk, si verifica dopo che l'ex capo dello Stato ha ufficialmente dichiarato di appoggiare la ribellione in corso nel Paese, negando tuttavia di esserne l'istigatore come sostenuto dalle autorità centrafricane e dalla missione Onu Minusca. "Stiamo assistendo a un'escalation di violenza e tutto questo lo sappiamo, e (avviene) in risposta a tutte le accuse mosse dal presidente della Repubblica (Faustin-Archange Touadera), dal capo del governo (Firmin Ngrébada) e dal rappresentante speciale della Minusca (Mankeur Ndiaye), che accusano François Bozizé di 'essere l'istigatore di questo raggruppamento di gruppi ribelli' che ha lanciato una serie di attacchi", ha dichiarato Guenebem. In base ai risultati provvisori dello scrutinio annunciati dal partito di Touadera - il Movimento dei cuori uniti (Mcu) -, il capo di Stato uscente sarebbe in testa. (segue) (Res)