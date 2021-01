Repubblica Centrafricana: partito di Bozizé, assassinato nostro candidato alle legislative (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ai microfoni dell'emittente francofona, Guenebem ha evocato un clima di "persecuzione" in Repubblica Centrafricana. "Quello che vorrei dire in relazione a quanto accade è che il fatto che il presidente Bozizé abbia dichiarato il suo sostegno a questa coalizione di gruppi armati non significa che lo stia guidando, e non significa che questo sostegno sia espresso dal Knk. François Bozizé ha parlato a suo proprio nome", ha sottolineato il portavoce del partito, per il quale esiste nondimeno "un evidente pregiudizio da parte di Minusca, in particolare da parte del rappresentante speciale del Segretario generale delle Nazioni Unite, il signor Mankeur Ndiaye", atteggiamento che ai suoi occhi "discredita questa missione delle Nazioni Unite". Al momento il governo della Repubblica Centrafricana non ha reagito a queste dichiarazioni. (segue) (Res)