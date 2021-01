Professioni: Commercialisti, attenzione puntata su disposizioni emergenziali per redazione del bilancio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio e la Fondazione nazionale dei commercialisti hanno pubblicato il nuovo numero dell'informativa periodica "Valutazione e controlli" che approfondisce i principali provvedimenti legislativi e non, adottati dagli organismi nazionali e di categoria, in risposta agli eventi pandemici. Nella prima parte del documento, quello dedicato ai principi contabili nazionali, è riportato l'intervento legislativo sulla sospensione degli ammortamenti (legge n. 126/2020). A ciò si aggiunga il richiamo alla bozza del documento Interpretativo Oic n. 8 "Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio", la Risposta Oic in merito a un quesito pervenuto in merito alla classificazione di partecipazioni acquisite con l'intendimento di una futura rivendita, la bozza del documento Interpretativo Oic n. 7, Legge 13 ottobre 2020, n. 126 "Aspetti contabili della rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni". La sezione sull'Oiv invece propone un abstract su un articolo pubblicato dalla rivista "La Valutazione delle aziende" dell'Organismo Italiano di Valutazione, dal titolo "Principi e formula generale di valutazione delle imprese a rischio di non sopravvivenza". L'articolo ha come principale obiettivo quello di offrire al lettore validi suggerimenti per la valutazione delle imprese per cui non è possibile preservare la continuità aziendale, formulando ben 24 principi chiave, alcuni dei quali sono richiamati nell'informativa. (segue) (Ren)