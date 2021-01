Professioni: Commercialisti, attenzione puntata su disposizioni emergenziali per redazione del bilancio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con riferimento ai Principi di revisione, terza sezione dell'informativa, l'aggiornamento riguarda l'attività posta in essere dall'Auditing and Assurance Standards Board (Iaasb) - comitato dell'International Federation of Accountants (Ifac), in merito all'elaborazione di un separato principio di revisione dedicato alla revisione delle imprese di minori dimensioni o, come definite dallo stesso Iaasb, "imprese meno complesse". In questa sezione si fa cenno anche al corso e- learning sulla revisione legale dei conti organizzato dal Cndcec e messo a disposizione gratuitamente sul portale "Concerto". Per concludere troviamo la sezione dedicata ai Controlli Interni, in cui il focus è sul collegio sindacale delle società non quotate, mediante riferimenti di giurisprudenza (Corte di Cassazione, sez. I civ., 11 dicembre 2020, n. 28375) ed un documento di prassi (Le Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate). (Ren)