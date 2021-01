Kirghizistan: presidente ad interim firma legge di bilancio per il 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ad interim del Kirghizistan, Talant Mamytov, ha firmato la legge di bilancio per il 2021. Lo riferisce il servizio stampa della presidenza in un comunicato firmato dal portavoce Jogorku Kenesh. La manovra prevede entrate per l'anno in corso per un totale di 2,1 miliardi di dollari e spese per 2,2 miliardi di dollari. L'obiettivo di deficit di bilancio per il 2021 è stato fissato in 102 milioni di dollari. La legge è stata già adottata dal parlamento lo scorso 10 dicembre. (Res)