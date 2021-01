Germania: sondaggio, il 75 per cento dei tedeschi ha fiducia in Merkel

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 75 per cento dei tedeschi ha fiducia nella cancelliera Angela Merkel, con il dato che registra un incremento di tre punti dal maggio del 2020. È quanto si apprende da un sondaggio effettuato dell'istituto demoscopico tedesco Forsa, come riferisce l'emittente televisiva “N-tv”. L'indagine ha dimostrato che, nella crisi del coronavirus, i tedeschi continuano a fare affidamento sulle proprie istituzioni. In vetta alla classifica vi è il presidente della Repubblica, Frank-Walter Steinmeier: è, infatti, il 76 per cento degli intervistati a fidarsi del capo dello Stato. L'indice della fiducia nel governo federale è al 63 per cento, in crescita di tre punti da maggio. La fiducia nei governi dei Laender è, invece, cresciuta del 2 per cento raggiungendo il 60 per cento. Soltanto il 25 per cento del campione ha affermato di fidarsi dei partiti, mentre il 38 per cento ha fiducia nell'Ue. (Geb)