Norvegia: opposizione chiede a premier Solberg di spiegare in Parlamento situazione Covid

- L'opposizione norvegese ha chiesto alla premier Erna Solberg di spiegare in Parlamento (lo Storting) le ragioni dell'aumento dei casi di Covid-19 nel Paese. Come ha affermato il leader del Partito laburista, Jonas Gahr Store, "una nuova serrata riporterebbe alla situazione di marzo scorso". Il rappresentante dell'opposizione ha dunque chiesto a Solberg di presentarsi in parlamento il prima possibile anche per illustrare i programmi di vaccinazione e le misure finanziarie che il governo intende approntare per il sostegno alle aziende. "Abbiamo oltre 200 mila disoccupati e la stessa premier ha detto che dobbiamo aspettarci un certo numero di bancarotte per il nuovo anno. Credo sia naturale e auspicabile che lo Storting abbia l'opportunità di discuterne e di fare proposte sulle misure che limitino gli effetti della crisi", ha detto Store all'agenzia "Ntb". (segue) (Sts)