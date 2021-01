© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad oggi in Veneto sono stati somministrati 16.748 vaccini anti Covid-19, ovvero il 43 per cento dei 38mila in magazzino". Lo ha detto il presidente del Veneto, Luca Zaia, durante il consueto incontro stampa di aggiornamento sui dati relativi al Covid-19. (Rin)