Austriaa: governo estende la serrata sino al 24 gennaio

- L'Austria ha annullato i piani per consentire a chiunque abbia un test negativo del coronavirus di uscire dal blocco con una settimana di anticipo, estendendo efficacemente misure rigorose e mantenendo chiusi ristoranti e negozi non essenziali sino al 24 gennaio. È quanto riportato dall’agenzia di stampa “Apa”, secondo cui la decisione è arrivata dopo che i partiti di opposizione austriaci hanno bloccato un progetto di legge che avrebbe consentito l'uscita anticipata dal blocco per chiunque producesse un test negativo per il coronavirus, ha affermato il ministro della Salute Rudolf Anschober. Non è chiaro, tuttavia, se anche le scuole dovranno rimanere chiuse sino al 24 gennaio o se potranno aprire come originariamente previsto il 18 gennaio. La bozza di legge avrebbe consentito a coloro con un test negativo del coronavirus di partecipare a eventi culturali o sportivi, acquistare beni non essenziali e tagliarsi i capelli, una settimana prima della conclusione ufficiale del blocco prevista il 24 gennaio. (Geb)